В Симферополе обновили портрет Амет-Хана Султана. К юбилею

К 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана администрация Симферополя провела работы по обновлению портрета легендарного лётчика. По словам заместителя начальника управления наружной рекламы и информации администрации крымской столицы Инн Кцоева, работы были выполнены на фасаде многоквартирного жилого дома, который находиться на одноименной площади. Работы проведены за внебюджетные средства.

Мероприятие стало возможным благодаря поддержке жителей многоквартирного дома, которые в поддержку героических действий Амет-Хана Султана во время Великой Отечественной войны дали согласие на размещение портрета, выполненного на баннерном полотне, — цитирует пресс-служба администрации Инну Кцоеву.

фото: пресс-служба администрации Симферополя