В Симферополе обновляют дорожную разметку

О том, что в Симферополе в рамках содержания улично-дорожной сети продолжается обновление дорожной разметки на улицах города, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

В течение недели подрядная организация обновит дорожную разметку на улицах 60 лет Октября, Данилова, Кантар, Кара Дениз, Генерала Васильева, — цитирует Евгения Малярова пресс-служба администрации крымской столицы. – Работы по нанесению дорожной разметки выполняются в вечернее и ночное время для удобства участников дорожного движения.

Кроме того, по словам Евгения Малярова, силами муниципального бюджетного учреждения «Город» выполнена работа по нанесению разметки на бордюрный камень на улице Павленко и проспекте Кирова.

фото: пресс-служба администрации Симферополя