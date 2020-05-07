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В Симферополе обновляют дорожную разметку

В Симферополе обновляют дорожную разметку

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 20:30 07.05.2020

О том, что в Симферополе в рамках содержания улично-дорожной сети продолжается обновление дорожной разметки на улицах города, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

В течение недели подрядная организация обновит дорожную разметку на улицах 60 лет Октября, Данилова, Кантар, Кара Дениз, Генерала Васильева, — цитирует Евгения Малярова пресс-служба администрации крымской столицы. – Работы по нанесению дорожной разметки выполняются в вечернее и ночное время для удобства участников дорожного движения.

В Симферополе обновляют дорожную разметку В Симферополе обновляют дорожную разметку В Симферополе обновляют дорожную разметку

Кроме того, по словам Евгения Малярова, силами муниципального бюджетного учреждения «Город» выполнена работа по нанесению разметки на бордюрный камень на улице Павленко и проспекте Кирова.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе обновляют дорожную разметку

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