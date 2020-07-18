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Весна пришла. В Симферополе обновляют дорожную разметку
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе обновляют дорожную разметку

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 11:13 18.07.2020

В Симферополе в рамках муниципального контракта в текущем году нанесут и обновят дорожную разметку на 39 улицах.

Подрядная организация обновит дорожную разметку на пешеходных переходах, а также нанесет осевые и стоп-линий на дорогах крымской столицы, — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова.

Общая стоимость работ составляет более 8 миллионов рублей.

На сегодняшний день сотрудники МБУ «Города» наносят элементы разметки желтого цвета.Так, за прошедшею неделю сотрудники «Города» выполнили работу по нанесению дорожной разметки «пешеходный переход» на улицах Авиационная, Киевская, Леси Украинки, Ак-Кая, Кечкеметская, Героев Сталинграда, Гоголя общей площадью 1 560 погонных метров. Также сотрудники учреждения нанесли дорожную разметку «стоп-линия» на улицах Киевская, Леси Украинки, Кечкеметская и «желтый зигзаг» на улице Авиационная, — отмечает Евгений Маляров.

В Симферополе обновляют дорожную разметку

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