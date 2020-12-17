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В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:59 17.12.2020

Как сообщили в администрации Симферополя, работники МБУ «Город» в плановом режиме ведут ежедневные работы по содержанию деревьев и зеленых насаждений. Обрезают деревья 34 работника и 8 единиц специализированной техники.

В период с 7 по 13 декабря сотрудники осуществили санитарно-формовочную обрезку 157 крон кустарников на улицах Гагарина, Киевская, Набережная, КИМ, Генерала Васильева, Элеваторная, Жуковского. На двух улицах также произвели дробление веток, –рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.  

В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

Но на все рук не хватает. Тем более, когда дует порывистый ветер. Тогда «разгребать» последствия приходится спасателям. Днем 16 декабря в Симферополе, в переулке Любимый в результате сильного ветра на автомобиль и проезжую часть упало дерево.

В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

В результате непогоды на крышу автомобиля упал ствол дерева, перекрыв проезжую часть дороги. Спасатели, с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике. В результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

Фото: пресс-служба администрации Симферополя и МЧС РК.

В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

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