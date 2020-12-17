В Симферополе обрезают деревья, но иногда они падают… и прямо на автомобили

Как сообщили в администрации Симферополя, работники МБУ «Город» в плановом режиме ведут ежедневные работы по содержанию деревьев и зеленых насаждений. Обрезают деревья 34 работника и 8 единиц специализированной техники.

В период с 7 по 13 декабря сотрудники осуществили санитарно-формовочную обрезку 157 крон кустарников на улицах Гагарина, Киевская, Набережная, КИМ, Генерала Васильева, Элеваторная, Жуковского. На двух улицах также произвели дробление веток, –рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Но на все рук не хватает. Тем более, когда дует порывистый ветер. Тогда «разгребать» последствия приходится спасателям. Днем 16 декабря в Симферополе, в переулке Любимый в результате сильного ветра на автомобиль и проезжую часть упало дерево.

В результате непогоды на крышу автомобиля упал ствол дерева, перекрыв проезжую часть дороги. Спасатели, с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике. В результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя и МЧС РК.