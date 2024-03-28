 В Симферополе – обрезка деревьев и традиционное перекрытие движения

Какой участок улицы Павленко будет закрыт 29 марта.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 29 марта в Симферополе будет ограничено движение на участке улицы Павленко (от ул. Гоголя до ул. Красногвардейская). В администрации крымской столицы предупредили жителей этого микрорайона: возможны перебои с электроснабжением.

Ну и традиционное пожелание понять и простить, то есть заранее планировать свои маршруты по Симферополю.