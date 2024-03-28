Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | В Симферополе – обрезка деревьев и традиционное перекрытие движения
актуально в республике
В Симферополе – обрезка деревьев и традиционное перекрытие движения

В Симферополе – обрезка деревьев и традиционное перекрытие движения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 22:21 28.03.2024

Какой участок улицы Павленко будет закрыт 29 марта.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 29 марта в Симферополе будет ограничено движение на участке улицы Павленко (от ул. Гоголя до ул. Красногвардейская). В администрации крымской столицы предупредили жителей этого микрорайона: возможны перебои с электроснабжением.

Узнайте больше:  Завтра в Симферополе перекроют две улицы. Причины разные, последствия одинаковые: объезд

 В Симферополе – обрезка деревьев и традиционное перекрытие движения

Ну и традиционное пожелание понять и простить, то есть заранее планировать свои маршруты по Симферополю.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.