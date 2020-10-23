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В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 23.10.2020

Новый «норматив» — минута на высадку-посадку пассажиров.

В Симферополе в ежедневном режиме проводится мониторинг выполнения на муниципальных маршрутах мероприятий по дезинфекции подвижного состава, а также соблюдению масочного режима водителями и пассажирами. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, сегодня в мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко, начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова, представители министерства транспорта Республики, администрации крымской столицы, а также компаний перевозчиков.

В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова министерством транспорта совместно с администрацией города Симферополя ежедневно проводятся рейды на предмет выполнения мероприятий по дезинфекции подвижного состава, а также соблюдению масочного режима водителями и пассажирами, – рассказал Николай Лукашенко. – Во время мероприятий проверяется документация у перевозчика, а также наличие отметки о дезинфекции подвижного состава. Кроме того, с пассажирами ведётся профилактическая работа о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

Он также добавил, что в рамках рейдовых мероприятий проводится мониторинг функционирования в салоне транспортного средства АСОП (Автоматизированная система оплаты проезда).

Если автоматизированная система не работает, информация фиксируется и направляется инвестору, либо оператору АСОП для принятия мер реагирования совместно с перевозчиками, — подчеркнул Лукашенко.

В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

В свою очередь, Анастасия Волкова отметила, что все руководители автотранспортных предприятий, которые обслуживают городские маршруты, регулируют работу общественного транспорта. Проблемным вопросом остается «отстаивание» автобусов на «хлебных» остановках.

В крымской столице на транспортных кольцах площадей Куйбышева, Московская, Центральной рынке и Железнодорожном вокзале водители общественного транспорта отстаиваются на остановках по 5 минут, чем создают транспортный затор. Принято решение, что общественный транспорт должен отстаиваться на остановках до 1 минуты. Выполнение этого решения проверяли в ходе сегодняшнего рейда, — добавила Анастасия Волкова. 

В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

Как выполнение такого «норматива» (минута на остановку) будет контролироваться в дальнейшем, не уточняется.

В Симферополе общественный транспорт слишком долго «отстаивается» на остановках

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