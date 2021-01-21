Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Водоснабжение Крыма | В Симферополе – очередная авария на сетях водопровода

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферополе – очередная авария на сетях водопровода

В Симферополе – очередная авария на сетях водопровода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:31 21.01.2021

В Симферополе ремонтные бригады ГУП РК «Вода Крыма» устраняют очередную крупную авария – часть города осталась без воды.

В связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 4 c 6:00 21.01.2021 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: ул. Матэ Залки, ул.Киевская (частично), ул.Коцюбинского, ул.Гурзуфская, микрорайон Битак (частично), ул.Суходольная, ул.Красноармейская, ул.Студенческая, Фабричный спуск, ул.Тургенева, ул.Фрунзе. ул.Пограничников, ул. Гаспринского (частично), район Старого города, — говорится в сообщении «Воды Крыма».

Предварительно, аварию устранят к 18 часам.

В Симферополе – очередная авария на сетях водопровода

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.