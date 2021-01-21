В Симферополе – очередная авария на сетях водопровода

В Симферополе ремонтные бригады ГУП РК «Вода Крыма» устраняют очередную крупную авария – часть города осталась без воды.

В связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 4 c 6:00 21.01.2021 будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: ул. Матэ Залки, ул.Киевская (частично), ул.Коцюбинского, ул.Гурзуфская, микрорайон Битак (частично), ул.Суходольная, ул.Красноармейская, ул.Студенческая, Фабричный спуск, ул.Тургенева, ул.Фрунзе. ул.Пограничников, ул. Гаспринского (частично), район Старого города, — говорится в сообщении «Воды Крыма».