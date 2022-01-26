В Симферополе — очередная сельскохозяйственная ярмарка

29 января в Симферополе состоится сельскохозяйственная ярмарка. С начала года агроярмарки работали в 11 городах и 14 районах Крыма.

В январе в Республике Крым проведено более 600 ярмарочных мероприятий, 530 из них – сельскохозяйственные. Объем реализованной агропродукции составил порядка 907 тонн. К субботе крымские сельхозтоваропроизводители готовят к реализации: мясо, рыбу, колбасные изделия, молочную продукцию, а также яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло и многое другое. Цены на продукцию в среднем, ниже рыночных на 15-20%, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

29 января торговля пройдет с 7.00-14.00 на трех постоянных локациях: ул. Киевская 177, ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. Севастопольская 80/3.

Справка. По информации представленной администрациями муниципальных образований Республики Крым за период с 14 января по 20 января 2022 года организовано и проведено: