реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Симферополя | В Симферополе — очередная сельскохозяйственная ярмарка

crimeapress_news



реклама в крыму
В Симферополе - очередная сельскохозяйственная ярмарка
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма

В Симферополе — очередная сельскохозяйственная ярмарка

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Симферополя 19:38 26.01.2022

29 января в Симферополе состоится сельскохозяйственная ярмарка. С начала года агроярмарки работали в 11 городах и 14 районах Крыма.

В январе в Республике Крым проведено более 600 ярмарочных мероприятий, 530 из них – сельскохозяйственные. Объем реализованной агропродукции составил порядка 907 тонн. К субботе крымские сельхозтоваропроизводители готовят к реализации: мясо, рыбу, колбасные изделия, молочную продукцию, а также яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло и многое другое. Цены на продукцию в среднем, ниже рыночных на 15-20%, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

29 января торговля пройдет с 7.00-14.00 на трех постоянных локациях: ул. Киевская 177, ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. Севастопольская 80/3.

Узнайте больше:  Сколько школ и классов в Симферополе перешли на «дистант»

Справка. По  информации  представленной  администрациями  муниципальных образований Республики Крым за период с 14 января по 20 января 2022 года организовано и проведено:

  • 278 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, задействовано 2215 ярмарочных мест, реализовано более 480 тонн агропродукции и продуктов ее переработки, приняли участие более 1600 сельхозтоваропроизводителей.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.