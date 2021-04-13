В Симферополе одна мошенница облапошила нескольких женщин

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район в Симферополе, поступил ряд заявлений от местных жительниц о фактах мошенничества. Каждая из женщин сообщала, что через популярный сайт объявлений нашла детскую коляску и, связавшись с продавцом, перевела ему на счет деньги, однако товар не получила.

В рамках проверки был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. с применением имеющихся в распоряжении органов внутренних дел технических возможностей. Комплекс предпринятых мер позволил симферопольским полицейским вычислить личность подозреваемой и установить ее местонахождение. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница одного из сел Ленинского района, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время доказана причастность подозреваемой к совершению четырех фактов мошенничества в отношении крымчанок. Полицейскими по месту жительства подозреваемой произведен осмотр, в ходе которого изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. Женщина призналась, что с целью обмана разместила объявление о продаже коляски по очень низкой цене, и стремилась по телефону убедить молодых мамаш внести предоплату.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо следовать определенным правилам:

внимательно читайте название интернет-магазина, пробуйте зайти на данный ресурс с разных сайтов, тем самым Вы сразу обнаружите сайты-клоны;

загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки;

не реагируйте на слишком выгодные предложения, когда цена товара гораздо ниже цены как в обычных розничных магазинах, так и в других интернет-магазинах, либо на рынке в целом (например, при продаже автомашины по заниженной стоимости);

редко какой-либо интернет-магазин работает по предоплате, зачастую товар на дом привозит курьер, только после осмотра и проверки товара продавец платит деньги. Остерегайтесь требования продавца о внесении 100% предоплаты за товар;

нельзя передавать свои личные данные – паспорт, банковские карты и т.д.;

нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, по ним могут находиться вирусы.

Если всё-таки в отношении Вас, ваших близких родственников или знакомых совершены противозаконные действия незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону «102».