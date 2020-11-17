В Симферополе — ограничение движение транспорта по ул. А. Невского

Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети ул. А. Невского (ул. Р. Люксембург):

В связи с проведением капитального ремонта улично-дорожной сети и дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Движение будет ограничено в период с 20:00 17.11.2020 до 06:00 18.11.2020 и с 20:00 18.11.2020 до 06:00 19.11.2020 с запретом движения по правой полосе на участке от Суворовского спуска до ул. А. Невского, дом № 17.