Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | В Симферополе — ограничение движение транспорта по ул. А. Невского

crimeapress_news

Внимание! Временное ограничение движения в Симферополе
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе — ограничение движение транспорта по ул. А. Невского

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:01 17.11.2020

Администрация города Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети ул. А. Невского (ул. Р. Люксембург):

В связи с проведением капитального ремонта улично-дорожной сети и дорог местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Движение будет ограничено в период с 20:00 17.11.2020 до 06:00 18.11.2020 и с 20:00 18.11.2020 до 06:00 19.11.2020 с запретом движения по правой полосе на участке от Суворовского спуска до ул. А. Невского, дом № 17.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.

В Симферополе - ограничение движение транспорта по ул. А. Невского

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.