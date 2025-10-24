В Симферополе оперативники задержали наркокурьера с координатами тайников

23-летнего жителя крымской столицы задержали сотрудники полиции во время патрулирования улицы. При проверке документов у молодого человека были выявлены признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило наличие следов сильнодействующих препаратов («лирика») в организме подозреваемого. Оперативники обнаружили у задержанного мобильный телефон, в памяти которого хранились фотографии мест с координатами тайников-закладок. Парень пояснил, что получил крупную партию марихуаны бесконтактным методом («мастер-клад»). Наркотик мужчина упаковал самостоятельно, используя электронные весы, упаковочную ленту и специальные пакеты типа «зип-лок». Всего было подготовлено 28 свёртков различного веса, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Экспертиза показала, что изъятое вещество растительного происхождения общей массой 134,5 грамма является запрещённым веществом – марихуаной.

Благодаря действиям сотрудников полиции была предотвращена реализация крупной партии наркотиков, предназначенной для дальнейшего сбыта в городе.

Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым