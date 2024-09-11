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В Симферополе — оперативно-профилактическое мероприятие «Лишенец»

В Симферополе — оперативно-профилактическое мероприятие «Лишенец»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 13:33 11.09.2024

С 10 по 16 сентября 2024 года в крымской столице проводятся мероприятия, направленные на изъятие водительских удостоверений у лиц, лишенных права управления транспортным средством.

В соответствии с положениями статьи 32.7 КоАП РФ «Исчисление срока лишения специального права», течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.

В течении трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления т/с лицо, лишенное специального права, должно сдать водительское удостоверение в Госавтоинспекцию по месту жительства, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

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В случаях уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи водительского удостоверения срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него водительского удостоверения, либо заявления лица об утрате водительского удостоверения.

Проводят оперативно-профилактическое мероприятие в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения смертности и профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий с высокой тяжестью последствий.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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