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В Симферополе определили победителей шахматного турнира "Добрый Дедушка Мороз"
фото: Федерация шахмат Республики Крым

В Симферополе определили победителей шахматного турнира «Добрый Дедушка Мороз»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 13:54 04.01.2021

Предновогодний Республиканский шахматный турнир «Добрый Дедушка Мороз» в Симферополе состоялся на базе клуба «ИнтелКиммерия».

Победителей определили в двух дисциплинах – рапиде (спортсмены с рейтингом до 1500 пунктов и без рейтинга; контроль времени – 10 минут + 5 секунд за каждый ход; 9 туров) и блице (спортсмены с рейтингом выше 1500 пунктов; 3 минуты + 2 секунды; 11 туров), — сообщает «Крымский спорт».

В рапиде (29 участников) уверенно первенствовал симферополец Максим Жилайтис, одержавший победы во всех 9-ти партиях. В числе призеров – Виталий Ларионов (6,5 очка) и Тимур Холодов (6), оба – также из Симферополя.

В блице соревновались 28 спортсменов. Победу в турнире со 100-процентных показателем (11 очков в 11-ти турах) одержал международный мастер из Симферополя Александр Тряпишко. Еще два представителя крымской столицы – Александр Ледаков и Дмитрий Саратовский – набрали по 9 очков. Дополнительный показатель вывел на второе место мастера спорта Александра Ледакова. Третье место занял Дмитрий Саратовский. Утешительный приз завоевал международный мастер из Евпатории Алексей Чос, финишировавший четвертым (8 очков). Лучший результат среди женщин показала международный гроссмейстер Татьяна Василевич из Евпатории (5,5 очка), среди юношей – симферополец Максим Иванов (6).

В Симферополе определили победителей шахматного турнира "Добрый Дедушка Мороз"

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