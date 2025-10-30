В Симферополе организовали временную трудовую занятость студентов и школьников

В рамках реализации соглашения с ГКУ РК Центр занятости населения МБУК «Парки столицы» организует временную трудовую занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовая деятельность осуществляется в свободное от учебы время и в период каникул. Главная цель этого проекта — предоставить подросткам возможность совмещать работу с учебным процессом, получая ценный опыт и формируя трудовые навыки. В МБУК «Парки столицы» школьники трудятся на должностях дворников на территории Детского парка. Среди их обязанностей — поддержание санитарного состояния на закрепленных участках, а также уборка и сбор опавших листьев в осенний период. Студенты и школьники также трудоустроены на других предприятиях города. Уже трудоустроены 152 подростка, а до конца года планируется трудоустроить 1267 человек. В настоящий момент 470 ребят получили направления на трудоустройство, из которых 344 — школьники, а 126 — студенты, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

Особое внимание при организации работы уделяется соблюдению норм трудового законодательства. Ежедневная продолжительность рабочего дня составляет два часа, и трудовая деятельность осуществляется в свободное от учебных занятий время.

Организация временной занятости несовершеннолетних помогает не только укрепить трудовую дисциплину, но и развить навыки ответственности и взаимопомощи среди молодежи.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

