фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя
В Симферополе организовали временную трудовую занятость студентов и школьников
Опубликовал: КрымPRESS
в Работа в Крыму
17:18 30.10.2025
работа в Крыму 2025-10-30
В рамках реализации соглашения с ГКУ РК Центр занятости населения МБУК «Парки столицы» организует временную трудовую занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовая деятельность осуществляется в свободное от учебы время и в период каникул.
Главная цель этого проекта — предоставить подросткам возможность совмещать работу с учебным процессом, получая ценный опыт и формируя трудовые навыки. В МБУК «Парки столицы» школьники трудятся на должностях дворников на территории Детского парка. Среди их обязанностей — поддержание санитарного состояния на закрепленных участках, а также уборка и сбор опавших листьев в осенний период. Студенты и школьники также трудоустроены на других предприятиях города. Уже трудоустроены 152 подростка, а до конца года планируется трудоустроить 1267 человек. В настоящий момент 470 ребят получили направления на трудоустройство, из которых 344 — школьники, а 126 — студенты, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
Особое внимание при организации работы уделяется соблюдению норм трудового законодательства. Ежедневная продолжительность рабочего дня составляет два часа, и трудовая деятельность осуществляется в свободное от учебных занятий время.
Организация временной занятости несовершеннолетних помогает не только укрепить трудовую дисциплину, но и развить навыки ответственности и взаимопомощи среди молодежи.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
0
0
голоса
Оцените материал
Просмотры: 14
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: работа в Крыму