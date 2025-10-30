Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Работа в Крыму | В Симферополе организовали временную трудовую занятость студентов и школьников
Новости Республики
В Симферополе организовали временную трудовую занятость студентов и школьников
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе организовали временную трудовую занятость студентов и школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 17:18 30.10.2025

Особое внимание при организации работы уделяется соблюдению норм трудового законодательства. Ежедневная продолжительность рабочего дня составляет два часа, и трудовая деятельность осуществляется в свободное от учебных занятий время.

Организация временной занятости несовершеннолетних помогает не только укрепить трудовую дисциплину, но и развить навыки ответственности и взаимопомощи среди молодежи.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x