В Симферополе — осенний сезон расширенных сельхозярмарок

ул. Севастопольская, 80/3;

ул. Киевская, 177;

ул. Кечкеметская/Бела Куна.

Такие ярмарки в Симферополе в сентябре будут проходить еженедельно по субботам. Для реализации крымские сельхозтоваропроизводители привезут овощи и фрукты нового урожая. Кроме того на ярмарке будет представлена мясная и молочная продукция, яйца, крупы, подсолнечное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, саженцы и многое другое.

Стоит отметить, что с начала этого года в городах и районах республики уже проведено почти 11 тысяч ярмарок, из которых 8 тысяч сельскохозяйственные.

По информации пресс-службы Министерство сельского хозяйства Республики Крым