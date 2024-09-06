Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе — осенний сезон расширенных сельхозярмарок
актуально в республике
В Симферополе — осенний сезон расширенных сельхозярмарок

В Симферополе — осенний сезон расширенных сельхозярмарок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 06.09.2024

В крымской столице стартует осенний сезон расширенных сельхозярмарок. Ближайшие ярмарки «выходного дня» начнут работать 7 сентября на трех локациях с 7:00 до 14:00 по адресам:
  • ул. Севастопольская, 80/3;
  • ул. Киевская, 177;
  • ул. Кечкеметская/Бела Куна.

Такие ярмарки в Симферополе в сентябре будут проходить еженедельно по субботам. Для реализации крымские сельхозтоваропроизводители привезут овощи и фрукты нового урожая. Кроме того на ярмарке будет представлена мясная и молочная продукция, яйца, крупы, подсолнечное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, саженцы и многое другое.

Узнайте больше:  В Крыму выписан ордер на поимку и арест Зеленского

Стоит отметить, что с начала этого года в городах и районах республики уже проведено почти 11 тысяч ярмарок, из которых 8 тысяч сельскохозяйственные.

По информации пресс-службы Министерство сельского хозяйства Республики Крым

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: торговля в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
торговля в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.