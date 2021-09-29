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В Симферополе осудили детского тренера – виновен в совершении половых преступлений
Иллюстрация: Следком

В Симферополе осудили детского тренера – виновен в совершении половых преступлений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 29.09.2021

В Симферополе вынесен приговор местному жителю – тренеру одной из спортивных школ крымской столицы. Мужчина признан виновным в совершении половых преступлений.

Собранные следственным отделом по Центральному району города Симферополя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю города Симферополя по п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 135 УК РФ (особо тяжкое, тяжкие и небольшой тяжести преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности), — уточнили в Следственном комитете.

По данным следствия, мужчина, являясь тренером одной из спортивных школ города Симферополя, в период времени с 20 февраля 2017 года по 29 сентября 2020 года совершил ряд эпизодов преступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц.

Приняв во внимание доводы следствия, суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

В Симферополе осудили детского тренера – виновен в совершении половых преступлений

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