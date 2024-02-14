В Симферополе осужден водитель-лихач, по вине которого погиб пешеход

В Симферополе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в конце июня 2023 года осужденный на автомобиле «Шкода Октавиа» в темное время суток двигался по улице Севастопольской со скоростью 112 км/ч. Приближаясь к улице Караманова, мужчина допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году и6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.