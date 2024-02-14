Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Симферополе осужден водитель-лихач, по вине которого погиб пешеход
актуально в республике
В Симферополе осужден водитель-лихач, по вине которого погиб пешеход
Фото: прокуратура РК

В Симферополе осужден водитель-лихач, по вине которого погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:17 14.02.2024

В Симферополе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в конце июня 2023 года осужденный на автомобиле «Шкода Октавиа» в темное время суток двигался по улице Севастопольской со скоростью 112 км/ч. Приближаясь к улице Караманова, мужчина допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году и6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.