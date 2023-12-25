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В Симферополе осуждены члены организованной группы, пытавшиеся сбыть порядка 1,5 кг «соли»
В Симферополе осуждены члены организованной группы, пытавшиеся сбыть порядка 1,5 кг «соли»

В Симферополе осуждены члены организованной группы, пытавшиеся сбыть порядка 1,5 кг «соли»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:44 25.12.2023

В Симферополе суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Установлено, что в январе 2022 года мужчины стали участниками преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет». В соответствии с распределенными ролями они выполняли функции «курьеров». В апреле 2022 года подсудимые получили информацию о месте расположения оптовой партии наркотических средств N-метилэфедрона, мефедрона и кокаина общей массой более 1,4 кг. Изъятые в малолюдном месте запрещенные вещества мужчины перевезли в дом, где расфасовали их в более 400 свертков для последующего сбыта путем оборудования тайников, — сообщили в прокуратуре.

Сбыть наркотические средства они не смогли ввиду пресечения их незаконной деятельности сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 9 и 10 годам лишения свободы. Отбывать наказания осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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