В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

В День народного единства в Симферополе прошла церемония возложении цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен». Глава РК Сергей Аксёнов поздравил крымчан с праздником и отметил важность сохранения и укрепления единства в многонациональной России и в Крыму.

Всех крымчан, жителей российского Крыма, поздравляю с праздником, с Днем народного единства. Уроков истории достаточно, чтобы понять, что мы всегда добиваемся победных результатов, когда действуем вместе, — сказал Аксёнов.

По его мнению, крымчанам следует объединяться не только в сложных ситуациях, но и в мирной жизни, для достижения экономических результатов.

Нужно помогать друг другу в сложной ситуации и не быть безразличным. Не проходить мимо проблем и вникать во всё, что касается нашей Родины, нашей России и нашего Крыма, — отметил Глава Республики.

Аксёнов выразил уверенность в том, что Вооруженные силы РФ смогут выполнить любую поставленную задачу и Родине ничего не угрожает.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.