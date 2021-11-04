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В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 04.11.2021

В День народного единства в Симферополе прошла церемония возложении цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен». Глава РК Сергей Аксёнов поздравил крымчан с праздником и отметил важность сохранения и укрепления единства в многонациональной России и в Крыму.

Всех крымчан, жителей российского Крыма, поздравляю с праздником, с Днем народного единства. Уроков истории достаточно, чтобы понять, что мы всегда добиваемся победных результатов, когда действуем вместе, — сказал Аксёнов.

В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

По его мнению, крымчанам следует объединяться не только в сложных ситуациях, но и в мирной жизни, для достижения экономических результатов.

Нужно помогать друг другу в сложной ситуации и не быть безразличным. Не проходить мимо проблем и вникать во всё, что касается нашей Родины, нашей России и нашего Крыма, — отметил Глава Республики.

В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

Аксёнов выразил уверенность в том, что Вооруженные силы РФ смогут выполнить любую поставленную задачу и Родине ничего не угрожает.

В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Симферополе отдали дань памяти и уважения «Народному ополчению всех времен»

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