В Симферополе отключают горячую воду. Планово и не навсегда

Министерство ЖКХ Крыма информирует о проведении плановых работ к отопительному сезону 2021-2022 года в Симферополе:

В связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 гг. проводятся плановые профилактические мероприятия на районных котельных, которые подают теплоноситель к жилым домам.

В сообщении приводятся даты отключения горячей воды и адреса котельных:

ул. Тургенева, 11а — с 01.06.по 14.06.;

ул. Лексина, 42 — с 01.06. по 14.06.;

ул. Мате Залки, 9а — с 01.06. по 14.06.;

ул. Коммунальная, 69 — с 02.06. по 15.06.;

бульвар Ленина, 5/7 — с 07.06. по 20.06.;

ул. Жуковского, 23 — с 07.06. по 20.06.;

ул. Гайдара, 3а — с 07.06 по 20.06.;

ул. Дзюбанова, 9 — с 07.06. по 20.06.;

ул. Федько, 4/29 — с 07.06.. по 20.06.;

ул. Киевская, 179 а — с 07.06 по 20.06.;

ул. Стрелковая, 91а — с 14.06 по 27.06.;

пр. Кирова, 47а — с 14.06 по 27.06.;

ул. Лексина, 56 — с 15.06. по 28.06.;

ул. Лексина, 60 — с 15.06. по 28.06.;

пр. Победы, 208 б — с 15.06 по 28.06.;

ул. 1-й Конной Армии — с 15.06 по 05.07.;

пер. Батумский, 2 — с 15.06 по 28.06.;

ул. Училищная, 42 б — с 15.06. по 28.06.;

ул. Комсомольская, 4 — с 15.06 по 28.06.

Коммунальщики крымской столицы приносят свои извинения за причиненные неудобства.