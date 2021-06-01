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В Симферополе отключают горячую воду. Планово и не навсегда
Фото: jarmoluk, pixabay.com

В Симферополе отключают горячую воду. Планово и не навсегда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:35 01.06.2021

Министерство ЖКХ Крыма информирует о проведении плановых работ к отопительному сезону 2021-2022 года в Симферополе:

В связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 гг. проводятся плановые профилактические мероприятия на районных котельных, которые подают теплоноситель к жилым домам.

В сообщении приводятся даты отключения горячей воды и адреса котельных:

  • ул. Тургенева, 11а — с 01.06.по 14.06.;
  • ул. Лексина, 42 — с 01.06. по 14.06.;
  • ул. Мате Залки, 9а — с 01.06. по 14.06.;
  • ул. Коммунальная, 69 — с 02.06. по 15.06.;
  • бульвар Ленина, 5/7 — с 07.06. по 20.06.;
  • ул. Жуковского, 23 — с 07.06. по 20.06.;
  • ул. Гайдара, 3а — с 07.06 по 20.06.;
  • ул. Дзюбанова, 9 — с 07.06. по 20.06.;
  • ул. Федько, 4/29 — с 07.06.. по 20.06.;
  • ул. Киевская, 179 а — с 07.06 по 20.06.;
  • ул. Стрелковая, 91а — с 14.06 по 27.06.;
  • пр. Кирова, 47а — с 14.06 по 27.06.;
  • ул. Лексина, 56 — с 15.06. по 28.06.;
  • ул. Лексина, 60 — с 15.06. по 28.06.;
  • пр. Победы, 208 б — с 15.06 по 28.06.;
  • ул. 1-й Конной Армии — с 15.06 по 05.07.;
  • пер. Батумский, 2 — с 15.06 по 28.06.;
  • ул. Училищная, 42 б — с 15.06. по 28.06.;
  • ул. Комсомольская, 4 — с 15.06 по 28.06.

Коммунальщики крымской столицы приносят свои извинения за причиненные неудобства.

В Симферополе отключают горячую воду. Планово и не навсегда

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