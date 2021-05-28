В Симферополе откроют новый парк у Дворца культуры профсоюзов. Праздничная программа — на два дня

Праздник молодости, музыки и спорта приурочили ко Дню города.

В этом году празднование Дня города в Симферополе состоится 6 июня. Программа праздничных мероприятий еще уточняется (с поправкой на режим «повышенной готовности» по коронавирусу). Но сегодня можно точно сказать что 5 и 6 июня пройдет праздник, посвященный открытию нового парка возле Дворца культуры профсоюзов на ул. Киевской. Горожан и гостей-туристов приглашают Общественный совет Симферополя совместно с Благотворительным фондом «КРЫМ» , при поддержке Управления по делам молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы.

Торжественное мероприятие начнется 5 июня, в 9:00 приветственным словом министра спорта РК Ольги Торубаровой, которая затем проведет зарядку для всех участников чемпионата и гостей мероприятия.

Ну а дальше стартует двухдневная насыщенная программа:

5 июня:

9.00 — торжественное открытие,

9.10 — зарядка с министром спорта,

9.30 — 18.00 — чемпионат по BMX и MTB (спортивные велосипеды),

12.00 — 15.00 — лазертаг «Крымский корпус»,

12.00 — 13.00 — мастер-класс по зумбе,

15.00 — 18.00 — турнир по стритболу,

18.00 — 19.00 — мастер-класс по брейк-дэнсу,

18.00 — 22.00 — пенная дискотека.

6 июня:

10.00 — 18.00 — чемпионат по скейту и самокатам,

11.00 — 14.00 — работа спортплощадки, мини-соревнования, День Рождения ССК «Грифоны»,

12.00 — 13.00 — мастер-класс по зумбе,

12.00 — 13.00 — мастер-класс по воркауту,

14.00 — 16.00 — квест «Наш город»,

16.00 — 20.00 — турнир по русскому хвату.

Ведущий мероприятия — Андрей Добрей. Звуковая поддержка — игровое агентство PlayLoft. Куратор и ведущий соревнований по уличным видам спорта – Иван Сёмин (Каспер).

Организаторы уверены, что такой яркий, насыщенный праздник будет интересен (особенно молодежи) и говорят:

На мероприятии просьба соблюдать масочный режим и правила безопасности. До скорой встречи, пусть в вашей жизни будет больше спорта!