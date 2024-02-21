В Симферополе открылась фотовыставка Натальи Безкопыльной «История из первых уст»

20 февраля в Симферополе состоялось открытие фотовыставки «История из первых уст», организованной сотрудником Следственного управления МВД по Республике Крым Натальей Безкопыльной, при содействии совета ветеранов МВД Крыма и Войковского территориального Совета ветеранов города Керчи.

На нескольких десятках стендов – фотопортреты людей, переживших тяжелые военные и послевоенные годы. Все – пропитаны духом мужества и отваги, в каждой морщинке героев скрыта история нашей страны, история самопожертвования, мужества и стойкости нашего народа, — сообщает пресс-служба МВД по РК.

Ефим Иванович Макаров застал войну, будучи 15-летним подростком, которому всякий раз отказывали в военкомате, когда он решил отправиться на фронт. И только в 1943 году он ушел добровольцем в действующую армию. Участвовал в Маньчжурской наступательной операции 1945 года.

Нина Петровна Ковалева в 1941 году одна добралась из оккупированной немцами Белоруссии в город Саратов, где окончила курсы кочегаров и на пароходе «Волжская коммуна» принимала участие в Сталинградской битве.

В качестве почетного гостя выставку посетил один из героев экспозиции ветеран МВД, полковник милиции в отставке Константин Коршунов. Константин Алексеевич еще ребенком сам пережил блокаду Ленинграда и своими воспоминаниями он поделился со слушателями:

В городе располагались Бадаевские склады, где было продовольствие, которого хватило бы на 3-4 месяца, но его разбомбили фашисты. Целую неделю он горел. Люди из пепла брали то, что могли унести…

Фотоистории, созданные автором, помогут сохранить память о прошлом и передать будущему поколению свидетельства героического противостояния нашего народа, чтобы в каждой семье знали, какой ценой завоевана Победа.

Фотовыставка Натальи Безкопыльной «История из первых уст» размещена в здании Крымской республиканской библиотеки для молодёжи (ул. Кечкеметская, 94-А). Экспозиция продлится до 26 февраля и доступна каждому желающему с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Фото и материалы: пресс-служба МВД по РК.