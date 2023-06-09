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В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 09.06.2023

Жители и гости столицы смогут увидеть экспозиции до конца июня.

В Симферополе открылась фотовыставка «Россия с высоты птичьего полета», приуроченная ко Дню России.

В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Выставка подготовлена министерством внутренней политики, информации и связи РК, совместно с Русским географическим обществом и состоит из фоторабот победителей и финалистов самого масштабного российского фотоконкурса дикой природы «Самая красивая страна», среди которых есть работы и наших земляков – крымчан.

В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Россия – это масштаб и величие. Более 190 мирно проживающих и плодотворно созидающих этносов. Одиннадцать часовых поясов, более десятка природных зон и 130 тысяч видов животных. Величественные горы и песчаные барханы, теплые моря, глубокие озера, горные реки и водопады, леса и пустыни – всё это Россия. Наша Родина необъятна. Пусть эта выставка вдохновит вас на более трепетное и бережное отношение к нашему общему дому – России, — прокомментировал заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Александр Дяченко, пригласив жителей и гостей столицы ознакомиться с выставкой.

В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Фотовыставка призвана отобразить широкое разнообразие рельефа, климата, составляющих флоры и фауны, характерные особенности разных уголков нашей великой страны с высоты птичьего полета.

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В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Выставка расположена на площади Ленина (возле музыкального театра Республики Крым). Жители и гости столицы смогут увидеть экспозиции до конца июня.

В Симферополе открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.

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