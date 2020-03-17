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В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 20:10 17.03.2020

В Симферополе, в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Ивана Франко сегодня открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани». Автор выставки – руководитель народного фотоклуба МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга», фотохудожник Юрий Теслев.

В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

Фотохудожник из города Евпатории, действительно на протяжении всех 6 лет, непосредственно участвовал в создании истории Республики Крым и пытался запечатлеть ее в своих работах. Самое важное, что он попытался передать настроение, которое было у людей в 2014 году. Действительно, в этих фотоработах можно увидеть искреннюю радость жителей Крыма, детей и взрослых, когда они сами сделали выбор, что Крым – это неотъемлемая часть России, – отметила вице-премьер РК Юлия Жукова, принявшая участие в открытии экспозиции.

В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

В экспозиции представлено более 70 работ автора. На фотографиях запечатлены наиболее значимые события, достижения и самые важные изменения в жизни Крыма и крымчан за последние шесть лет.

В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

Выставка «Шесть лет в родной гавани» продлится до конца марта.

В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

В Симферополе открылась фотовыставка «Шесть лет в родной гавани»

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