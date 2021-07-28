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«Верево Сити»
В Симферополе открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе»

В Симферополе открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 13:37 28.07.2021

В Симферополе, в культурно-досуговом центре имени Т.Г. Шевченко (ул. Репина, 66) открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе». Экспозиция посвящена Дню ВМФ России

Как рассказала заместитель начальника управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Светлана Хохлова, модели кораблей выполнены из пенопласта, дерева, бумаги и пластика. Автор — участник кружка «Умелые ручки» (руководитель — Ирина Короткова) Даниил Смертин.

Выставка моделей кораблей «Верфь на столе» буде работать до 2 августа.

В Симферополе открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе»

В Симферополе открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе»

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