В Симферополе открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе»

В Симферополе, в культурно-досуговом центре имени Т.Г. Шевченко (ул. Репина, 66) открылась выставка моделей кораблей «Верфь на столе». Экспозиция посвящена Дню ВМФ России

Как рассказала заместитель начальника управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Светлана Хохлова, модели кораблей выполнены из пенопласта, дерева, бумаги и пластика. Автор — участник кружка «Умелые ручки» (руководитель — Ирина Короткова) Даниил Смертин.

Выставка моделей кораблей «Верфь на столе» буде работать до 2 августа.