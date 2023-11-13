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В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:05 13.11.2023

В Симферополе открылась первая в России выставка памяти Кирилла Стремоусова и состоялась премьера полнометражного документального фильма. Мероприятие прошло в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко.

В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

Проект Фонда развития новых медиа приурочен к годовщине гибели Кирилла Стремоусова – героя Русской весны, человека, который боролся за Херсонскую область и желал видеть ее в составе России. Автором идеи проекта выставки и фильма, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, является член Общественной палаты России Александр Малькевич.

В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

Выставка личных вещей и фотографий рассказывает о том, кем был Кирилл Стремоусов, чем он занимался и за что боролся. Документальный фильм показал историю жизни Кирилла Стремоусова, его борьбу с коррупцией и национализмом на Украине, борьбу за Русский мир, — рассказали организаторы.

В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

Запланировано, что в дальнейшем выставку представят в Москве и Геническе, а фильм будет показан в Санкт-Петербурге, Москве и Геническе.

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В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

Ознакомиться с выставкой в библиотеке можно до 15 ноября (вход свободный).

В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.

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