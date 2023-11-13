В Симферополе открылась выставка памяти Кирилла Стремоусова

В Симферополе открылась первая в России выставка памяти Кирилла Стремоусова и состоялась премьера полнометражного документального фильма. Мероприятие прошло в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко.

Проект Фонда развития новых медиа приурочен к годовщине гибели Кирилла Стремоусова – героя Русской весны, человека, который боролся за Херсонскую область и желал видеть ее в составе России. Автором идеи проекта выставки и фильма, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, является член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Выставка личных вещей и фотографий рассказывает о том, кем был Кирилл Стремоусов, чем он занимался и за что боролся. Документальный фильм показал историю жизни Кирилла Стремоусова, его борьбу с коррупцией и национализмом на Украине, борьбу за Русский мир, — рассказали организаторы.

Запланировано, что в дальнейшем выставку представят в Москве и Геническе, а фильм будет показан в Санкт-Петербурге, Москве и Геническе.

Ознакомиться с выставкой в библиотеке можно до 15 ноября (вход свободный).

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.