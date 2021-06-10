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​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 10.06.2021

Бюст генерал-лейтенанту авиации, заслуженному летчику испытателю СССР, летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза установлен на территории Открытого космического лицея в Симферополе. В торжественном мероприятии принял участие глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

Это важное и яркое событие не только для лицея, который носит имя этого прославленного человека, но и для крымской столицы в целом. Это дань уважения и почета великому гражданину нашей Родины, это яркий момент в патриотическом воспитании подрастающего поколения, потому что жизнь этого человека — настоящий пример того, как надо относиться к своей Родине, как надо служить своей стране, — отметил Демидов.

​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

В своём обращении к присутствующим заместитель председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов отметил, что именно на таких примерах мужества и истинного героизма необходимо сегодня воспитывать подрастающее поколение, прививать ему высокие военно-патриотические ценности:

Дорогие друзья! Хотел бы передать искренние приветы от Центра подготовки космонавтов и от руководителя центра, от ветеранов космической отрасли. Искренняя благодарность администрации города Симферополя, школе и всем тем, кто занимался созданием и установкой памятника. Сегодня космос возвращается в Крым. Мои поздравления!

​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

После торжественной части мероприятия почетные гости посетили музей космонавтики на базе школы, который открылся 12 апреля 2011 года. Центральная экспозиция музея посвящена Георгию Береговому. В ней — материалы из личного архива лётчика, книги о нем, подлинная подпись героя.

​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

СПРАВКА: Георгий Тимофеевич Береговой — дважды Герой Советского Союза. Родился 15 апреля 1921 года в Полтавской области. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1942 года. Воевал на штурмовике Ил-2. За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами 26 октября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. С 1948 по 1964 гг. работал летчиком-испытателем. В 1963 году зачислен в отряд советских космонавтов, а 26-30 октября 1968 года совершил космический полет на корабле «Союз», за что награжден второй медалью «Золотая Звезда». С 1972 по 1987 годы – начальник Центра подготовки космонавтов.

​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

Фото: администрация Симферополя.

В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

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