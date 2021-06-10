​ В Симферополе открыли бюст космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Береговому

Бюст генерал-лейтенанту авиации, заслуженному летчику испытателю СССР, летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза установлен на территории Открытого космического лицея в Симферополе. В торжественном мероприятии принял участие глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Это важное и яркое событие не только для лицея, который носит имя этого прославленного человека, но и для крымской столицы в целом. Это дань уважения и почета великому гражданину нашей Родины, это яркий момент в патриотическом воспитании подрастающего поколения, потому что жизнь этого человека — настоящий пример того, как надо относиться к своей Родине, как надо служить своей стране, — отметил Демидов.

В своём обращении к присутствующим заместитель председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов отметил, что именно на таких примерах мужества и истинного героизма необходимо сегодня воспитывать подрастающее поколение, прививать ему высокие военно-патриотические ценности:

Дорогие друзья! Хотел бы передать искренние приветы от Центра подготовки космонавтов и от руководителя центра, от ветеранов космической отрасли. Искренняя благодарность администрации города Симферополя, школе и всем тем, кто занимался созданием и установкой памятника. Сегодня космос возвращается в Крым. Мои поздравления!

После торжественной части мероприятия почетные гости посетили музей космонавтики на базе школы, который открылся 12 апреля 2011 года. Центральная экспозиция музея посвящена Георгию Береговому. В ней — материалы из личного архива лётчика, книги о нем, подлинная подпись героя.

СПРАВКА: Георгий Тимофеевич Береговой — дважды Герой Советского Союза. Родился 15 апреля 1921 года в Полтавской области. Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1942 года. Воевал на штурмовике Ил-2. За мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами 26 октября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. С 1948 по 1964 гг. работал летчиком-испытателем. В 1963 году зачислен в отряд советских космонавтов, а 26-30 октября 1968 года совершил космический полет на корабле «Союз», за что награжден второй медалью «Золотая Звезда». С 1972 по 1987 годы – начальник Центра подготовки космонавтов.

Фото: администрация Симферополя.