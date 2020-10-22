В Симферополе открыли две мемориальные доски летчикам-героям: Амет-Хану Султану и Михаилу Мальченко

В Симферополе прошли церемонии открытия мемориальных досок дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану и Герою Советского Союза Михаилу Мальченко. Памятные доски установлены на фасаде Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности, выпускниками которого являются летчики-герои.

Мы всегда поддерживаем инициативы, связанные с увековечиванием памяти великих людей, которые рисковали своей жизнью ради защиты Родины. Это поистине выдающиеся крымчане, легендарные летчики, настоящие герои, чей вклад в дело Великой Победы трудно переоценить, — заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что открытие досок памяти в учебных заведениях, где учились наши земляки, — это хорошая традиция, которую нужно продолжать.

Это наша история, наши земляки, люди, благодаря которым Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, сохранил наши жизни, благодаря которым мы живем под мирным небом. На таких людей нужно равняться, и наша задача – сохранить память о них и передать ее будущим поколениям. Эти памятные доски будут служить вечным напоминанием о наших выдающихся соотечественниках, а их героический образ станет для нынешней молодежи источником вдохновения и гордости, — сказал Глава РК.

В годы войны Амет-Хан Султан входил в десятку лучших советских летчиков-истребителей, совершил 603 боевых вылета, из них 70 – на штурм живой силы и техники противника. Провёл 150 воздушных боёв, в которых 30 самолётов противника сбил лично и 19 – в составе группы.

Семьдесят четыре боевых вылета совершил Михаил Мальченко. Был старшим лётчиком 136-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Совершил 114 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники, нанеся значительный урон по живым силам противника. Участвовал в освобождении Донбасса, юга Украины, Крыма, в прорыве долговременной обороны противника на Белорусском фронте.

В рамках мероприятия было отмечено, что 2020 год – юбилейный год в истории России, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Год памяти о бессмертном подвиге народа, самоотверженно отстоявшего свободу и независимость нашей Отчизны. Крымчане бережно хранят светлую память о героях-земляках. Их мужество, верность Родине и воинскому долгу, их героические подвиги – историческое наследие Республики Крым, гордость России.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.