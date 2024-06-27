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В Симферополе открыли еще одну детскую площадку

В Симферополе открыли еще одну детскую площадку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма, Симферополь 13:04 27.06.2024

Новый игровой комплекс для маленьких жителей города установлен в Симферополе, на территории ТОС «Севастопольский» (ул. Севастопольская, 78) в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления» и в связи с празднованием Дня соседа.

В Симферополе открыли еще одну детскую площадку

На открытии присутствовали депутат Государственного Совета Республики Крым Оксана Доброрез и депутат Симферопольского городского совета Андрей Сапрыкин, победители предварительного голосования Дмитрий Матюнин и Карен Саргасян, а также жители улицы и активные участники ТОС.

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В Симферополе открыли еще одну детскую площадку

В ходе мероприятия почетные гости выступили с приветственной речью. Активные участники ТОС были награждены дипломами и грамотами за инициативность, трудолюбие и участие в городских мероприятиях.

В Симферополе открыли еще одну детскую площадку

Право торжественно перерезать ленточку и открыть новую детскую площадку предоставили маленький жителям улицы Севастопольской, а после для них провели яркую игровую программу и угостили сладостями.

Фото: администрация Симферополя.

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