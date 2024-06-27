В Симферополе открыли еще одну детскую площадку

Новый игровой комплекс для маленьких жителей города установлен в Симферополе, на территории ТОС «Севастопольский» (ул. Севастопольская, 78) в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления» и в связи с празднованием Дня соседа.
На открытии присутствовали депутат Государственного Совета Республики Крым Оксана Доброрез и депутат Симферопольского городского совета Андрей Сапрыкин, победители предварительного голосования Дмитрий Матюнин и Карен Саргасян, а также жители улицы и активные участники ТОС.
В ходе мероприятия почетные гости выступили с приветственной речью. Активные участники ТОС были награждены дипломами и грамотами за инициативность, трудолюбие и участие в городских мероприятиях.
Право торжественно перерезать ленточку и открыть новую детскую площадку предоставили маленький жителям улицы Севастопольской, а после для них провели яркую игровую программу и угостили сладостями.
Фото: администрация Симферополя.
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С тегами: благоустройство Крыма