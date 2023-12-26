В Симферополе открыли фотовыставку, приуроченную ко Дню спасателя Российской Федерации

В Симферополе на ул. Екатерининская состоялось открытие фотовыставки, приуроченной ко Дню спасателя Российской Федерации.
Цель этого мероприятия — показать гражданам повседневную работу наших спасателей и важность данной профессии. Название экспозиции, а вместе с тем и девиз чрезвычайного ведомства, «Мы там, где нужна помощь!» полностью отражает суть всей деятельности МЧС. На 10 стендах с двух сторон представлены персональные фотографии наших героев-спасателей, отличившихся в чрезвычайных ситуациях, с описанием их подвига. Все эти истории реальны, и каждая из них – это рассказ о рисках, с которыми спасатели сталкиваются практически ежедневно. Также, в фотовыставке представлены сотрудники МЧС Крыма, принимавшие участие в СВО, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Экспозицию может посмотреть любой желающий, в течение месяца. Она будет интересной как для взрослых, так и для подрастающего поколения.
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