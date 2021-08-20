Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | В Симферополе открыли обновленную городскую Доску почета-2021

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Симферополе открыли обновленную городскую Доску почета-2021
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе открыли обновленную городскую Доску почета-2021

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:10 20.08.2021

Обновленную городскую Доску почета-2021 в Симферополе торжественно открыли 20 августа.

Симферополь – город тружеников. Искренне признателен всем за эффективный и качественный труд, инициативу и предприимчивость, высокий профессионализм и самоотдачу, благодаря которым преумножается потенциал города, республики, государства. Ваш опыт и пример бесценны, они позволяют разрешать проблемы, преодолевать трудности, улучшать социальную защищенность и повышать благосостояние горожан. Счастья вам, здоровья, благополучия, творческих успехов, вдохновения и новых свершений на профессиональном поприще во благо Симферополя! — цитирует пресс-служба главу администрации Симферополя Валентина Демидова.

Наряду с Доской почета в 2020 году была создана «Почетная Книга города Симферополя», которая хранится в Музее истории города Симферополя. В нее вносятся имена людей и названия коллективов города, силами и талантами которых Симферополь преображается, становится привлекательнее и комфортнее.

На городскую Доску почета занесены трудовые коллективы Симферополя:

  • Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный врач Фурсова Валентина Александровна.
  • Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница», главный врач Семенюк Николай Иванович.
  • Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей», директор Николова Зиновья Владимировна.
  • Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт «Симферополь», генеральный директор Плаксин Евгений Васильевич.

А также жители города:

  • Красовская Алла Георгиевна — заведующая столовой Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Горпищеторг».
  • Нестеренко Юрий Юрьевич — депутат Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва, индивидуальный предприниматель.
  • Сапего Серафима Ивановна — председатель Совета территориального общественного самоуправления «Битак».
  • Середа Сергей Александрович — мастер участка №1 отдела санитарной очистки Муниципального бюджетного учреждения «Город».
  • Сукачев Василий Александрович — директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3 г. Симферополя».
  • Сулейманов Осман Бунянович — водитель автомобиля Муниципального унитарного предприятия «ЭКОГРАД».
  • Томенко (Добрей) Андрей Викторович — учредитель Благотворительного Фонда «Крым», волонтер, индивидуальный предприниматель, руководитель рабочей группы по делам молодежи Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
  • Устименко Елена Дмитриевна — учитель русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей».

В Симферополе открыли обновленную городскую Доску почета-2021

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.