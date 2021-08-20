В Симферополе открыли обновленную городскую Доску почета-2021

Обновленную городскую Доску почета-2021 в Симферополе торжественно открыли 20 августа.

Симферополь – город тружеников. Искренне признателен всем за эффективный и качественный труд, инициативу и предприимчивость, высокий профессионализм и самоотдачу, благодаря которым преумножается потенциал города, республики, государства. Ваш опыт и пример бесценны, они позволяют разрешать проблемы, преодолевать трудности, улучшать социальную защищенность и повышать благосостояние горожан. Счастья вам, здоровья, благополучия, творческих успехов, вдохновения и новых свершений на профессиональном поприще во благо Симферополя! — цитирует пресс-служба главу администрации Симферополя Валентина Демидова.

Наряду с Доской почета в 2020 году была создана «Почетная Книга города Симферополя», которая хранится в Музее истории города Симферополя. В нее вносятся имена людей и названия коллективов города, силами и талантами которых Симферополь преображается, становится привлекательнее и комфортнее.

На городскую Доску почета занесены трудовые коллективы Симферополя:

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный врач Фурсова Валентина Александровна.

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница», главный врач Семенюк Николай Иванович.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей», директор Николова Зиновья Владимировна.

Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт «Симферополь», генеральный директор Плаксин Евгений Васильевич.

А также жители города: