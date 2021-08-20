В Симферополе открыли обновленную городскую Доску почета-2021

Обновленную городскую Доску почета-2021 в Симферополе торжественно открыли 20 августа.
Симферополь – город тружеников. Искренне признателен всем за эффективный и качественный труд, инициативу и предприимчивость, высокий профессионализм и самоотдачу, благодаря которым преумножается потенциал города, республики, государства. Ваш опыт и пример бесценны, они позволяют разрешать проблемы, преодолевать трудности, улучшать социальную защищенность и повышать благосостояние горожан. Счастья вам, здоровья, благополучия, творческих успехов, вдохновения и новых свершений на профессиональном поприще во благо Симферополя! — цитирует пресс-служба главу администрации Симферополя Валентина Демидова.
Наряду с Доской почета в 2020 году была создана «Почетная Книга города Симферополя», которая хранится в Музее истории города Симферополя. В нее вносятся имена людей и названия коллективов города, силами и талантами которых Симферополь преображается, становится привлекательнее и комфортнее.
На городскую Доску почета занесены трудовые коллективы Симферополя:
- Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный врач Фурсова Валентина Александровна.
- Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница», главный врач Семенюк Николай Иванович.
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей», директор Николова Зиновья Владимировна.
- Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аэропорт «Симферополь», генеральный директор Плаксин Евгений Васильевич.
А также жители города:
- Красовская Алла Георгиевна — заведующая столовой Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Горпищеторг».
- Нестеренко Юрий Юрьевич — депутат Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва, индивидуальный предприниматель.
- Сапего Серафима Ивановна — председатель Совета территориального общественного самоуправления «Битак».
- Середа Сергей Александрович — мастер участка №1 отдела санитарной очистки Муниципального бюджетного учреждения «Город».
- Сукачев Василий Александрович — директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3 г. Симферополя».
- Сулейманов Осман Бунянович — водитель автомобиля Муниципального унитарного предприятия «ЭКОГРАД».
- Томенко (Добрей) Андрей Викторович — учредитель Благотворительного Фонда «Крым», волонтер, индивидуальный предприниматель, руководитель рабочей группы по делам молодежи Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
- Устименко Елена Дмитриевна — учитель русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей».
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..