В Симферополе открыли отреставрированное здание Дворянского собрания

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в открытии отреставрированного здания Дворянского собрания в Симферополе. Он отметил, что это важное и знаковое событие.

Открываем после реставрации важный культурный объект. Здание является неотъемлемой частью Крымского университета культуры, искусств и туризма. Все помещения полностью отреставрированы, приспособлены для занятий студентов по всем направлениям, — сказал Глава Крыма.

По его словам, работа над восстановлением памятников в Республике будет продолжена.

Культура должна развиваться, мы знаем, что зачастую культура сильнее вооруженных сил прорывает различные блокады, — отметил Аксёнов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реставрации здания Дворянского собрания, за большую системную работу.

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская подчеркнула, что теперь у студентов будет уникальная возможность заниматься в стенах этого исторического здания, пропитываться духом и достигать новых, еще более высоких результатов.

Этому зданию много лет, здесь всегда творили русскую культуру, созидали, и сейчас мы продолжаем эти традиции, — уточнила министр.

После торжественного открытия состоялась церемония разрезания символической ленточки. Помимо этого, Глава Крыма в сопровождении министра культуры РК посетил учебные помещения, осмотрел кабинеты хореографии, балета и вокала. Напомним, что на реставрацию здания Дворянского собрания было выделено около 140 миллионов рублей в рамках ФЦП.

СПРАВКА: строительство здания Дворянского собрания началось в июле 1849 и завершилось в декабре 1851-го. Эти даты уточнены в 2007 году; до этого ориентировались на данные других исследователей, согласно которым строительство продолжалось с 1848 по 1850 год. Эти даты и отражены в названии памятника.

В годы Крымской войны в здании размещался военный госпиталь, в котором работал известный хирург Николай Пирогов. Ассистировал ему Сергей Боткин, помогали — первые в России медицинские сестры. Среди них — две Екатерины — родные сёстры Грибоедова. Госпитальное отделение в доме Дворянского собрания продолжало свою работу до 28 мая 1856 года.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.