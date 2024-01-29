В Симферополе открыли памятную доску участнику СВО — гвардии матросу Игорю Линёву

В симферопольской школе №14 имени Бориса Хохлова состоялось открытие памятной доски выпускнику школы – гвардии матросу Игорю Юрьевичу Линёву, погибшему при исполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В мероприятии приняли участие мать героя — Линёва Екатерина Ивановна, заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Вячеслав Родионов, заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма» Ибраим Ширин, представители общественных организаций, сослуживцы, друзья и одноклассники.

Игорь Юрьевич родился 26 апреля 1966 года. С 1973 по 1981 год учился в школе №14 имени Бориса Хохлова. Был призван в ряды Советской армии, и нес срочную службу на Байконуре. После службы остался там и проработал более 30 лет. Затем переехал в Москву. Добровольцем ушел защищать Российские рубежи.

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