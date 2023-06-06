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В Симферополе открыли пункты сбора использованных батареек
фото: пресс-служба Госкоммолодежи РК 

В Симферополе открыли пункты сбора использованных батареек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:37 06.06.2023

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым совместно с Государственным комитетом молодёжной политики Республики Крым присоединились ко всероссийской акции «Экосистема: марафон зеленых дел». В День эколога и всемирного дня окружающей среды в Симферополе открылись пять пунктов сбора использованных батареек на базе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Государственного комитета молодёжной политики Республики Крым и его подведомственных учреждений.

Сдать использованные батарейки для утилизации может любой желающий. Также волонтеры Крыма проинформируют граждан о возможности сдачи батареек в специализированные пункты с целью улучшения состояния окружающей среды. Лишь вместе, начиная с малого, мы можем уберечь родную природу и показать полезные экологические привычки подрастающему поколению, — цитирует пресс-служба председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексея Зинченко.  

Пункты сбора в Симферополе открыты по следующим адресам: ул. Сергеева-Ценского, д. 12/4, ул. Зои Жильцовой, д. 13Б, ул. Пушкина, д. 6/8, ул. Турецкая, д. 15, ул. Козлова, д. 45А.

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По информации пресс-службы Госкоммолодежи РК 

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