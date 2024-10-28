В Симферополе открылись новые «Точки роста»

В МБОУ «СОШ №22 имени воина-афганца С. Бережного» и МБОУ «СОШ №43» появились новые специальные образовательные центры «Точка роста».

Специальные центры были созданы на базе школ в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства образования РК и администрации города Симферополя. Работа центров направлена на подготовку детей по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным профилям. Проходить программу в «Точках роста» могут учащиеся с 7-го по 11-й класс. Группы в школах по данным направлениям состоят из 12-13 человек, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.