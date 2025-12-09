В Симферополе открылись первые ёлочные базары

В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и узнал цены на новогодних красавиц. Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. «Сборные» сосны дороже – от 2000 за метр.

Цена за самую маленькую сосну составляет 1500 рублей. Это метровые деревья. Но есть и немного меньше метра. Но цена остается такой же. Там разница небольшая – 10-15 сантиметров, – делится продавец.

По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно, смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев – 6000-7000 тысяч рублей.

Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц – Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.

Несмотря на то, что сосны родом из Сибири, хранятся в тепле они достаточно долго. Достоят до конца новогодних праздников, – заверил продавец.

Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну. Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.

В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла 1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их продавали от 1500 рублей за метр.

источник: РИА Новости Крым