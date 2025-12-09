Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе открылись первые ёлочные базары
Новости Республики

В Симферополе открылись первые ёлочные базары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:13 09.12.2025

В Симферополе на площади Куйбышева возле Дворца пионеров развернулся один из первых в этом году елочных базаров. Корреспондент РИА Новости Крым побывал там и узнал цены на новогодних красавиц. Покупателей пока немного, в основном прицениваются, рассказывает продавец. Цена за новогоднее деревце стартует от 1500 за метр. «Сборные» сосны дороже – от 2000 за метр.

Цена за самую маленькую сосну составляет 1500 рублей. Это метровые деревья. Но есть и немного меньше метра. Но цена остается такой же. Там разница небольшая – 10-15 сантиметров, – делится продавец.

По его словам, так называемые сборные сосны стоят дороже, поскольку более пышные. Соответственно, смотрятся наряднее. Стоимость самых дорогих представленных на рынке деревьев – 6000-7000 тысяч рублей.

Узнайте больше:  На Солнце в четверг произошла мощнейшая за неделю вспышка

Привезли сосны издалека. Родина пушистых красавиц – Урал и Сибирь, рассказывает реализатор.

Несмотря на то, что сосны родом из Сибири, хранятся в тепле они достаточно долго. Достоят до конца новогодних праздников, – заверил продавец.

Отдельно на рынке можно приобрести металлическую подставку под сосну. Работать елочный базар будет по 31 декабря включительно.

В прошлом году на Куйбышевском рынке стартовая цена привозной сосны составляла 1200 рублей. Также на ярмарках продавались крымские сосны. Их продавали от 1500 рублей за метр.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.