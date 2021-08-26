В Симферополе открылся форум «Армия-2021»  

На территории аэродрома «Заводское» в Симферополе состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Почетным гостем форума стал Глава РК Сергей Аксёнов. В сопровождении командира 22-го армейского корпуса ЧФ генерал-майора Дениса Лямина Глава Республики осмотрел выставку ДОСААФ, образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота.

Обращаясь к участникам и гостям, Сергей Аксёнов выразил мнение, что форум «Армия-2021» — очень важное и знаковое событие.

Тот факт, что форум «Армия-2021» проходит в Крыму и Севастополе, имеет для нас особое значение. История нашего полуострова неразрывно связана с Черноморским флотом. Крымчане всегда будут благодарны нашему Президенту и Вооруженным Силам, которые приходят на помощь Крыму в самые сложные моменты, — сказал Глава Крыма.

По словам Аксёнова, проведение форума способствует укреплению престижа воинской службы, дает отличную возможность увидеть боевой потенциал Вооруженных Сил, получить яркие впечатления.

«Армия-2021» — очень масштабное мероприятие, которое вызывает большой интерес в обществе. Это говорит о высоком авторитете Вооруженных Сил, о том всенародном уважении, которым окружены наша армия и флот. И, конечно, это важный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. На площадке форума юные крымчане смогут ознакомиться с достижениями военно-технического прогресса, пообщаться с военнослужащими, перенять их опыт, — заключил Глава РК.

Сергей Аксёнов поблагодарил организаторов форума и выразил уверенность, что подобные площадки мероприятия будут организованы на территории Крыма на постоянной основе.

Помимо этого, на открытии площадки форума «Армия-2021» выступил Денис Лямин, который поблагодарил Правительство РК и лично Главу Крыма за помощь в организации подобных мероприятий в Крыму и отметил, что данный форум способствует укреплению военно-патриотического воспитания молодежи.

В ходе мероприятия военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота провели динамический показ боевых возможностей военной техники.

Форум «Армия» проводится Министерством обороны России с 2015 года. На площадках Республики Крым и Севастополя МВТФ «Армия-2021» пройдёт с 27 по 29 августа. В Симферополе площадку развернут на территории аэродрома «Заводское», а в Севастополе – на базе парка «Патриот». Также мероприятия форума будут проведены в Керчи на городской набережной и площади Ленина.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.