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В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 19:50 25.06.2021

В Симферополе открылся детский сад общеразвивающего вида № 19 «Кунешчик» («Солнышко»).

Поздравляю жителей Симферополя с таким знаменательным событием – открытием детского сада на 260 мест в микрорайоне Хошкельды. Дошкольное учреждение построено в рамках Федеральной целевой программы. Администрация со своей стороны закупила всю мебель и оборудование. Благодарю республиканские и муниципальные органы власти, коллектив детского сада за большую проделанную работу по открытию учреждения, — отметил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

 По словам Главы Республики, на текущий момент очередь в детские сады крымской столицы составляет порядка 2 тысяч детей, при этом правительство РК делает все возможное для ее ликвидации.

Работаем над тем, чтобы ввести в эксплуатацию детские сады в Симферополе, особенно это касается тех учреждений, которые фактически готовы принимать детей, однако у них есть нерешенные проблемы с документацией. Планируем, что до конца года дошкольные учреждения будут открыты, — уточнил Глава Крыма.

В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

При этом Сергей Аксёнов отметил, что перед властями стоит задача закрыть потребность в детских садах на территории всей Республики.

В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

В свою очередь глава администрации Симферополя Валентин Демидов сообщил, что до конца года планируется открыть еще 4 детских сада в крымской столице.

В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Симферополе открылся новый детский сад на 260 воспитанников

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