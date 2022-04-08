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В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 08.04.2022

На базе 18-й школы в Симферополе сегодня открыли новый модульный детсад, рассчитанный на 100 мест.

В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

На открытии побывал Глава РК Сергей Аксёнов. Он выразил уверенность, что открытие этого детского сада значимо и своевременно для жителей микрорайона, а юным воспитанникам будет в нем комфортно.

В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

Этот замечательный детский сад уже в понедельник сможет принять 100 воспитанников, надеемся, детям будет здесь комфортно, — сказал Глава Республики.

В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

По его словам, в течение полутора-двух лет в Крыму планируется полностью ликвидировать очередь в детские сады.

В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

В Симферополе по-прежнему остается самая большая очередь в детские дошкольные учреждения. Для ее ликвидации в этом году в эксплуатацию будут введены еще 3 детских сада, общая вместимость – 820 мест. На втором месте по актуальности открытия новых садов – Ялта. Благодаря поддержке Президента мы со всем справимся и все вопросы по детским садам решим. Все необходимое для этого у нас есть, — рассказал Аксёнов.

В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

Глава РК осмотрел помещения дошкольного учреждения: пищеблок, прачечную, медицинский блок, группы, спортивный и музыкальный залы. Помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем, территория благоустроена 5 современными игровыми  площадками с теневыми навесами.

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В Симферополе открылся новый детский сад на 100 мест

Фото: пресс-служба Главы РК.


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