В Симферополе открылся Региональный студенческий медиацентр Минобрнауки России  

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии открытия регионального студенческого медиацентра Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он создан в Симферополе, на базе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Присутствовавший на открытии заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский выразил уверенность, что региональная площадка предоставит новые возможности для развития, в том числе позволит студентам участвовать в разных федеральных мероприятиях, рассказывать о родной республике и совместно строить будущее страны.

Ваши интересы касаются настоящего и простираются в будущее, а реализовать свои интересы и стремления можно в рамках этого медиацентра. Присутствие здесь Главы республики и его готовность участвовать в этой работе открывают огромные возможности. Представители государственной власти заинтересованы, чтобы вы рассказывали людям правду о том, что происходит вокруг нас, – сказал заместитель Министра науки и высшего образования РФ, а также пригласил молодежь подготовить материалы к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

По словам Сергея Аксёнова, в сегодняшних условиях сложно переоценить роль средств массовой информации, поэтому открытие и дальнейшая работа регионального медиацентра так важны.

Здесь ребята смогут получить дополнительные знания, научиться применять новые подходы и практики в журналистике, а главное – мы сможем привлекать их к реальной работе, – отметил Глава Крыма в своем выступлении.

Сергей Аксёнов добавил, что в ближайшее время будет организована встреча с инициативной группой медиацентра, чтобы определить, какую практическую пользу смогут принести ребята.

Крымская молодежь – правильная, боевая. Наши студенты умеют быстро мыслить и принимать решения, не боятся ответственности, поэтому нужно создать все необходимые условия для их развития на благо Крыма и России. Этот медиацентр – отличная возможность для самореализации во всех отношениях. Со своей стороны, постараемся помочь организовать его работу таким образом, чтобы студенты ни в чем не нуждались, – подчеркнул Глава Республики.

Он также выразил благодарность лично Министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову и всем федеральным властям за внимание, которое уделяется крымским вузам.

В свою очередь и.о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов сообщил, что в работе медиацентра могут принимать участие студенты всех высших учебных заведений республики.

Каждый студент может стать сотрудником студенческих СМИ и рассказывать людям как историческую правду, так и правду о сегодняшней жизни в Крыму и о том, сколько Россия сделала для возрождения нашей Республики, – рассказал и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского.

Проект «Студенческий медиацентр Минобрнауки России» был создан в 2021 году с целью предоставления возможностей для профессионального роста и развития представителей студенческих медиа российских вузов. Студенты, участвующие в проекте, посещают образовательные мероприятия, пресс-туры в различных регионах страны и могут входить в состав объединенной редакции студенческих СМИ для освещения крупных федеральных мероприятий. Студенческий медиацентр Минобрнауки России в Республике Крым стал 24-й региональной площадкой проекта.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.