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В Симферополе открылся Всероссийский кузнечный фестиваль «Время России»

В Симферополе открылся Всероссийский кузнечный фестиваль «Время России»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:01 02.11.2023

В Симферополе, в парке имени Ю. Гагарина состоялось открытие Всероссийского культурно-патриотического кузнечного арт-фестиваля «Время России», посвященного Дню народного единства.

В Симферополе открылся Всероссийский кузнечный фестиваль «Время России»

В мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, президент Всероссийской общественной организации развития художественного творчества и ремесленничества «Гильдия кузнецов России» Василий Кондуров, кузнецы со всей страны, жители и гости крымской столице.

В Симферополе открылся Всероссийский кузнечный фестиваль «Время России»

В преддверии праздника Дня народного единства у нас состоялось открытие кузнечного фестиваля. У нас представлены лучшие кузнецы нашей необъятной страны. Радует, что данное мероприятие проходит именно в нашем городе! Уверен, что каждый, кто посетит фестиваль, сможет найти для себя что-то интересное и научиться кузнечному делу, — отметил Михаил Афанасьев.

Мастера горна и наковальни из разных регионов нашей страны собрались в крымской столице, чтобы представить свои работы, обменяться опытом и продемонстрировать различные техники владения редким в наши дни ремеслом.

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В Симферополе открылся Всероссийский кузнечный фестиваль «Время России»

Мы используем самые разные материалы в своей работе. Всё зависит от выбранного стиля. Нашими работами, которые мы презентуем на фестивале, мы хотим показать, как можно из предметов военного стиля сделать оралы, то есть предметы хозяйственно-бытового пользования, — поделился кузнец художественной ковки Виталий Поздняк.

В Симферополе открылся Всероссийский кузнечный фестиваль «Время России»

 

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