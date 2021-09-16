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В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 16.09.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов открыл модульный детский сад муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения №9 «Жар-птица» на 100 мест в Симферополе.

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест

Глава Крыма поздравил сотрудников детского сада и родителей, чьи дети станут воспитанниками этого дошкольного учреждения. Также Сергей Аксёнов поблагодарил трудовой коллектив детского сада за работу, которая позволила в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию.

Данный детсад был обнаружен при обходе Симферополя, он два года простаивал, чиновники перекладывали друг на друга ответственность. Буквально за 3 месяца вопрос был решен. Спасибо трудовому коллективу, заведующей. Администрация города и министерство образования также оперативно выполнили все возложенные на них задачи, — сказал Глава Республики.

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест

Сергей Аксёнов отметил, что открытие данного дошкольного учреждения — важное событие, так как помогает решить вопрос по обеспечению доступности дошкольного образования для граждан – дополнительно введено 100 мест.

Планируем к концу 2022 года ликвидировать очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Благодарим за помощь в этом вопросе Президента, Правительство Российской Федерации, — уточнил Глава Крыма.

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест

Аксёнов сообщил, что всего до 2024 года в рамках Федеральной целевой программы в Республике Крым будет реконструировано и построено 39 новых детских садов и 10 школ.

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Симферополе открыт новый детский сад на 100 мест  

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