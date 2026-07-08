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В Симферополе открыли движение по «горбатому» мосту
фото: канал министра транспорта Крыма Арсения Козловского в МАХ, источник - Комсомольская правда Крым

В Симферополе открыто движение по «горбатому» мосту

Опубликовал: news-parser в Инфраструктура Крыма 10:47 08.07.2026

В Симферополе утром 8 июля официально открыли движение по «горбатому» мосту на улице Москалева. Об этом сообщил министр транспорта Арсений Козловский.

Сооружение длиной 209 метров соединяет спальные районы города с железнодорожным вокзалом и позволяет перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на центр, — подчеркнул министр.

Пропускная способность участка увеличилась в два раза. Время в пути для автомобилистов существенно сократится.

Напомним, ремонт путепровода на улице Москалева начался в ноябре 2024 года. Ремонт планировали завершить до конца декабря 2025 года. Однако проектные решения пришлось скорректировать «по независимым обстоятельствам». Поэтому срок завершения работ сдвинули. В феврале глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по «горбатому» мосту в Симферополе планируют запустить 1 июня. Позже сроки еще раз скорректировали.

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источник: Комсомольская правда Крым

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