В Симферополе отмечают 237-ю годовщину со дня основания города

5 июня жители и гости крымской столицы отмечают День города, его 237-ю годовщину. В Симферополе проходят культурные и спортивные мероприятия, приуроченные к главному празднику столицы Крыма. Как заверили в городской администрации, все они проводятся с учётом требований и рекомендаций по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На протяжении всего дня в Симферополе проходят самые разнообразные тематические мероприятия: концерты, выставки, квесты, мастер-классы, спортивные соревнования, интерактивные игры и многое другое.

В парке имени Гагарина состоялась выставка электротранспорта: автомобили, самокаты, моноколеса, электровелосипеды.

Симферопольцев ждали фигурное вождение, тест-драйв, а также Кубок «Автопробега электротранспорта».

Развлечения, конкурсы, тематические фотозоны, угощения и аниматоры, – всё это было подготовлено для гостей фестиваля. Для самых маленьких организовано шоу мыльных пузырей.

Праздничные мероприятия также прошли в Детском парке, где состоялась акция, посвящённая Дню города «Я городу любимому желаю…», а также развлекательная анимационная программа и мастер-классы от профессионалов в сферах рисования, лепки и шитья.

Помимо этого, для жителей и гостей нашего города были развернуты увлекательные выставки: фотовыставка «Симферополь в моем сердце», выставка детских рисунков «Наш любимый Симферополь», на фасаде здания Музея истории города Симферополя «Симферополь. Улицы рассказывают», выставка творческих работ участников фотоклуба «Солнецеклеш» и многие другие.

В том числе, в центральной части города праздника ждали самые разнообразные спортивные мероприятия, такие как квест по спортивному ориентированию «Симферопольские пчелки-2021», мастер-классы по настольному теннису, шашкам и шахматам.

А также каждый желающий мог сдать нормативы «Готов к труду и обороне». Кроме того, состоялся турнир по футболу, юные каратисты провели показательные выступления.

Завершится празднование вечерним фейерверком (начало – в 22:00).

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.