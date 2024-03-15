В Симферополе отмечают десятилетие Крымской весны

В Симферополе сегодня проходят мероприятия в честь десятой годовщины Общекрымского референдума 2014 года и Воссоединения Крыма с Россией.

С утра состоялось возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», а также к памятнику «Вежливым людям». В ходе церемонии прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Крым в исполнении оркестра войсковой части 6917 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках юбилейных торжеств в холле Государственного Совета Республики Крым была организована выставка фотографий и рисунков, приуроченная к Крымской весне.

По мнению Главы РК Сергея Аксёнова, благодаря решениям и поддержке Президента России Владимира Путина в 2014 году исполнилась мечта нескольких поколений крымчан. Она стала выражением воли подавляющего большинства жителей России и спасением Крыма от киевского режима.

В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, почетный консул Никарагуа в Республике Крым, Герой России Олег Белавенцев, сенаторы от Республики Крым Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, Глава Крымской митрополии, Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, руководители силовых ведомств, общественники.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.