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В Симферополе отмечают Хануку. Поздравление главы администрации города
фото: pikist.com

В Симферополе отмечают Хануку. Поздравление главы администрации города

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 11:48 07.12.2023

Уважаемые симферопольцы, исповедующие Иудаизм!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Хануки!

В этот праздничный день в Симферополе, как и по всей России, зажгутся ханукальные огни!

Огни этого яркого праздника являются символом надежды, победы света над тьмой и напоминанием о чуде, свершившемся в Иерусалимском храме, когда храмовый светильник горел восемь дней вместо одного – до тех пор, пока не было приготовлено новое чистое масло.

Ханука напоминает нам о вечных истинах и духовной связи поколений, которые важны во все времена и для всех народов, на которых зиждется счастливое будущее потомков.

Сегодня жителей нашей многонациональной Родины объединяют общие цели, общая история и судьба, общее стремление сохранить традиционные духовные и нравственные ценности! Все это мы видим и в нашем родном Симферополе, ставшим ярким примером консолидации нашего общества, этноконфессионального мира и взаимоуважения!

Желаю каждому из вас в этот светлый и добрый праздник крепкого здоровья, благополучия, счастья и хорошего праздничного настроения!

Глава администрации города Симферополя Афанасьев М.С.

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