В Симферополе отметили 370-ю годовщину Переяславской рады

Сегодня в Симферополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому, приуроченная к 370-й годовщине Переяславкой рады.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, сенатор Российской Федерации Сергей Цеков, глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственного Совета Республики Крым, заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, представители общественности, Черноморского казачьего войска и национально-культурных общин Республики Крым.

Это важнейшее событие в истории, опровергающее концепцию современных украинских националистов об извечной борьбе украинцев с «москалями». Переяславская рада — символ объединения православного народа, защиты православного духа от диктатуры европейского Запада. Более трёх с половиной веков назад был сделан выбор между свободой и рабством, единством и разрозненностью, — подчеркнул Михаил Афанасьев.

В 1653 году, осенью, в Москве состоялся Земский собор, принявший решение о включении в состав Московского царства левобережных территорий Днепра. 18 января 1654 года в городе Переяславле гетманом Богданом Хмельницким была созвана Рада – собрание представителей украинского народа, – которая приняла решение о воссоединении Украины с Россией, закреплённое присягой на верность царю.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.