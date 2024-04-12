В Симферополе отметили День космонавтики

12 апреля – День российской космонавтики. Сегодня в Симферополе, на Аллее космонавтов состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятникам Сергею Павловичу Королеву и Юрию Алексеевичу Гагарину.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов, заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксенова, сотрудники профильных структурных подразделений столичной администрации, депутаты Симферопольского городского совета, учащиеся симферопольских школ, гости и жители крымской столицы.

На торжественном митинге прозвучали приветственные слова Валерия Аксёнова:

Сегодня мы отмечаем День космонавтики, день триумфа науки и всех тех, кто работает в космической отрасли, памятную дату, которая стала началом освоения космоса, и мы гордимся, что Россия занимает лидирующее место в современной космонавтике! История Крыма неотъемлемо связана с историей отечественной космонавтики. Здесь, на нашем полуострове, проходили подготовку многие советские космонавты, в том числе и первый космонавт Юрий Гагарин. Поздравляю с Днём космонавтики симферопольцев, гостей города и всех крымчан!

Кульминацией торжественного мероприятия стало возложение участниками церемонии цветов к бюстам Героя Советского Союза Юрия Гагарина и основоположника мировой космонавтики Сергея Королева.

Фото: администрация Симферополя.