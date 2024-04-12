Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе отметили День космонавтики
актуально в республике
В Симферополе отметили День космонавтики

В Симферополе отметили День космонавтики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:03 12.04.2024

12 апреля – День российской космонавтики. Сегодня в Симферополе, на Аллее космонавтов состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятникам Сергею Павловичу Королеву и Юрию Алексеевичу Гагарину.

В Симферополе отметили День космонавтики

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов, заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда Аксенова, сотрудники профильных структурных подразделений столичной администрации, депутаты Симферопольского городского совета, учащиеся симферопольских школ, гости и жители крымской столицы.

В Симферополе отметили День космонавтики

На торжественном митинге прозвучали приветственные слова Валерия Аксёнова:

Сегодня мы отмечаем День космонавтики, день триумфа науки и всех тех, кто работает в космической отрасли, памятную дату, которая стала началом освоения космоса, и мы гордимся, что Россия занимает лидирующее место в современной космонавтике! История Крыма неотъемлемо связана с историей отечественной космонавтики. Здесь, на нашем полуострове, проходили подготовку многие советские космонавты, в том числе и первый космонавт Юрий Гагарин. Поздравляю с Днём космонавтики симферопольцев, гостей города и всех крымчан!

В Симферополе отметили День космонавтики

Кульминацией торжественного мероприятия стало возложение участниками церемонии цветов к бюстам Героя Советского Союза Юрия Гагарина и основоположника мировой космонавтики Сергея Королева.

Узнайте больше:  7 апреля - Благовещение нынче

В Симферополе отметили День космонавтики

Фото: администрация Симферополя.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.