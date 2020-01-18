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В Симферополе отметили очередную годовщину Переяславской рады

В Симферополе отметили очередную годовщину Переяславской рады

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:18 18.01.2020

Праздничный митинг, приуроченный к 366-й годовщине Переяславской рады, в Симферополе состоялся возле памятника гетману Богдану Хмельницкому.

Мы отмечаем этот праздник не первый год. Двадцать лет назад, по инициативе Русской общины Крыма, мы впервые собрались у этого памятника и отпраздновали День объединения Руси. Мы так назвали этот день, так как это выдающееся событие в нашей истории объединило две части нашего великого Отечества, нашей великой Руси, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы председателя Русской общины Крыма Сергея Цекова.

В рамках торжественного мероприятия по сложившиеся традиции состоялся молебен в честь Переяславской Рады, а также прошло театрализованное представление и выступление фольклорных коллективов. В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому. Кроме того, была принята резолюция, в которой собравшиеся заявили о готовности бороться за историческую справедливость.

Переяславская Рада стала ключевым событием в истории двух стран. Два братских народа объединились ментально, духовно, чтобы вместе строить свою жизнь, — отметил первый заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

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СПРАВКА: Переяславская рада – собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое состоялось 18 января 1654 года в Переяславле. На этом собрании было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством и закреплено присягой «на верность царю».

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе отметили очередную годовщину Переяславской рады

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