В Симферополе отопительный сезон начнется завтра. И в жилом фонде тоже

Постановление о начале отопительного сезона в Симферополе подписал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.
Отопительный сезон 2021-2022 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым начать с 8 октября 2021 года, – говорится в документе.
На сегодняшний день теплоснабжение начато в Симферополе на объектах социальный сферы. А именно в 70% школ и 62% детских садов, которые обслуживаются отдельными от многоквартирных домов котельными. 1 410 многоквартирных домов в крымской столице подключены к системе центрального теплоснабжения. Завтра в этот жилой фонд начнут подачу тепла.
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