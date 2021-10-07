В Симферополе отопительный сезон начнется завтра. И в жилом фонде тоже

Постановление о начале отопительного сезона в Симферополе подписал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Отопительный сезон 2021-2022 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым начать с 8 октября 2021 года, – говорится в документе.

На сегодняшний день теплоснабжение начато в Симферополе на объектах социальный сферы. А именно в 70% школ и 62% детских садов, которые обслуживаются отдельными от многоквартирных домов котельными. 1 410 многоквартирных домов в крымской столице подключены к системе центрального теплоснабжения. Завтра в этот жилой фонд начнут подачу тепла.