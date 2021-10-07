Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симферополе отопительный сезон начнется завтра. И в жилом фонде тоже

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферополе отопительный сезон начнется завтра. И в жилом фонде тоже
Фото: pxhere.com

В Симферополе отопительный сезон начнется завтра. И в жилом фонде тоже

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:16 07.10.2021

Постановление о начале отопительного сезона в Симферополе подписал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Отопительный сезон 2021-2022 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым начать с 8 октября 2021 года, – говорится в документе.

На сегодняшний день теплоснабжение начато в Симферополе на объектах социальный сферы. А именно в 70% школ и 62% детских садов, которые обслуживаются отдельными от многоквартирных домов котельными. 1 410 многоквартирных домов в крымской столице подключены к системе центрального теплоснабжения. Завтра в этот жилой фонд начнут подачу тепла.

В Симферополе отопительный сезон начнется завтра. И в жилом фонде тоже

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.